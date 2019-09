Rincari patente, oltre 6 milioni di euro da restituire in provincia di Como

Possibili guai in arrivo anche nella provincia di Como per le molte scuole guida che potrebbero essere colpite da un eventuale aumento dell'Iva al 22%. Se per i futuri patentati ci sarà un esborso ancora maggiore, con il costo della patente che arriverebbe a superare i 1200 euro, per le scuole guida il salasso arriverebbo soprattutto dell'effetto retroattivo voluto dall'Agenzia delle Entrate. Solo sul nostro territorio si parla di oltre 6 milioni di euro.

Chiara Catelli, promotore DC della Bassa Comasca, professionista nel settore, ha richiesto una riunione d’urgenza. A seguito infatti della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2019 (C-449/17) e della risoluzione del 2 settembre dell’Agenzia delle Entrate, è stato deciso che le pratiche per il conseguimento della patente di guida non godranno più dell’esenzione Iva ma verrà applicato il regime del 22%. Questo provvedimento prevede inoltre la retroattività dal 2015 ad oggi.

La manovra interessa tutti coloro che hanno conseguito le patenti dopo l'1 gennaio 2015. Le autoscuole potrebbero ora dover chiedere ai clienti, con tutte le difficoltà del caso, l’integrazione (pari al 22% del totale) della cifra versata per i corsi di scuola guida pregressi. Inoltre, non è ancora chiaro se il provvedimento riguarderà anche i corsi per le abilitazioni professionali.

Dati patenti provincia di Como

Patenti rilasciate dal 2014 al 2018: tot 39945 conseguite (mancano quelle ovviamente bocciate)

Media spesa per patente 700€ circa

Pertanto una media di 27.961.500€ (39945x700) circa

Applicando il 22% di 27.961.500= 6.151.530 € circa

Il numero delle autoscuole attive ad oggi circa una 70 .

Le Agenzie di guida comasche avranno solo due possibilità: far pagare ai propri clienti il dovuto e/o accollarsi le spese.