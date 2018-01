Rimosso lo scatolone informativo di piazza Cavour

Dopo oltre 20 anni e con l'evidenza del tempo che ne aveva consumato ogni significato, il vecchio scatolone informatico di piazza Cavour, come si vede nella foto, è finalmente stato rimosso. Dopo il nostro articolo dello scorso settembre, l'assessore Marco Butti si era infatti impegnato a trovare una soluzione definitiva per eliminare il manufetto anni '90 installato proprio di fronte all'ex info point della Provincia, oggi interamente utilizzato da Intesa San Paolo.

Non essendo pervenute rivendicazioni, il Comune di Como, mantenendo la promessa fatta, ha rimosso l'inutile apparecchio aiutando piazza Cavour a tornare un po' più "salotto". Ora, sempre in tema di piccole manutenzoni, sarebbe lecito attendersi un intervento anche a Porte Torre, dove lo scorso agosto, di fronte al Liceo Classico avevamo segnalato un fatiscente tabellone pubblicitario.