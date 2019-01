E' morto l'ex sindaco Renzo Pigni: una lunghissima vita per Como

E' morto all'età di 93 anni l'ex sindaco di Como Renzo Pigni. E' stato il primo sindaco di sinistra eletto alla guida del capoluogo lariano, correva l'anno 1992.

Ma l'attività politica di Renzo Pigni non è certo iniziata (e nemmeno conclusa) con il suo mandato di primo cittadino. Sebbene sia entrato ufficialmente nei palazzi della politica quando fu eletto parlamentare nel 1953 per il PSI, per il quale fu riconfermato a Montecitorio nel 1958 e nel 1963, Pigni era già stato impegnato tra le fila dei partigiani durante la seconda guerra mondiale.

A fianco all'attività di parlamentare portò avanti con passione e dedizione anche quella di consigliere comunale di Como per oltre quarant'anni. A sostenere la sua elezione a sindaco fu una coalizione formata dalla Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano, Federazione dei Verdi e Partito Democratico della Sinistra, con l'appoggio esterno del Partito Repubblicano Italiano e del Partito Socialista Democratico Italiano. Pigni si dimise poi nell'ottobre 1993, a causa di contrasti nella maggioranza sui temi dell'edilizia e del piano urbanistico. Poco dopo lasciò definitivamente la politica per problemi di salute visto che era stato colpito da un infarto.

Tuttavia la sua uscita dalla scena politica ufficiale non gli ha impedito di contribuire spesso con analisi, commenti e osservazioni al dibattito cittadino su numerosi temi.

Una vita così dedicata all'impegno politico e all'amore per la sua città non poteva non meritargli la massima onorificenza cittadina: Pigni è stato premiato con l'Abbondino d'Oro.