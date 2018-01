Regione: in arrivo la cartografia digitale in tutta la Lombardia

"A breve tutti i Comuni lombardi avranno una moderna cartografia digitale, una database topografico: siamo all'80 per cento del lavoro e anche in questo vogliamo essere i primi e i migliori in Italia, perchè la gestione del territorio e' straordinariamente importante". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, questa mattina, al convegno 'La Lombardia vola alto', a Palazzo Lombardia, a cui ha preso parte con l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Citta' metropolitana.

Il presidente Maroni ha ricordato come il primo laboratorio cartografico in Italia sia nato a Como, per opera di Giovanni De Agostini, fondatore dell'omonima casa editrice: "Anche da questo punto di vista - ha commentato - la Lombardia può quindi vantare un primato storico, che noi vogliamo oggi continuare con investimenti nella tecnologia.



"È stato davvero notevole - ha sottolineato il governatore - il lavoro svolto attraverso l'assessore al Territorio nel rapporto con i sindaci, che ha favorito una forte integrazione e collaborazione tra la Regione e i 1530 Comuni che in Lombardia hanno la delega alla gestione del territorio attraverso il Piano di Governo del territorio, il Pgt. "Noi abbiamo fatto una legge contro il consumo del suolo per preservare la vocazione agricola che la Lombardia ha, che ne fa la prima regione agricola d'Italia e tra le prime d'Europa. Il che non significa non costruire e non crescere ma scegliere meglio dove realizzare nuove opere, per esempio utilizzando le aree industriali dismesse, che sono un'infinità, piuttosto che un terreno agricolo o un bosco".