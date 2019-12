I redditi di assessori e consiglieri comunali di Como: Brenna "paperone" di Palazzo Cernezzi

Da pochi giorni il Comune di Como ha pubblicato sul sito istituzionale l'elenco di tutte le dichiarazioni dei redditi di assessori, consiglieri comunali e sindaco. Gli amministratori pubblici, infatti, in virtù della legge sulla trasparenza devono comunicare al proprio Ente, affinché vengano resi pubblici, i propri redditi e le proprie situazioni patrimoniali. Qui di seguito, in ordine alfabetico (ad eccezione dei primi due, sindaco e presidente del consiglio) l'elenco dei redditi imponibili di ciascun assessore e consigliere comunale. Svetta in questo elenco il reddito del consigliere Francesco Brenna con 373.210 euro, cioè più del doppio del secondo reddito più alto, quello dell'assessore Bella.

Sindaco e giunta

Landriscina Mario (sindaco): 133.789 euro

Veronelli Anna (presidente del consiglio comunale): 30.828 euro

Bella Vincencenzo (assessore): 170.426 euro

Bonduri Alessandra (assessore): 28.019 euro

Butti Marco (assessore): 89.369 euro

Caldara Adriano (assessore): 85.408 euro

Corengia Angela (assessore): 64.291 euro

Galli Marco (assessore): 27.696 euro

Gentilini Carola (assessore): 10.703 euro

Negretti Elena (assessore): 35.886 euro

Pettignano Francesco (assessore): 31.767 euro

Consiglieri comunale

Ajani Giampiero (Lega): 103.903 euro

Aleotti Fabio (Movimento 5 Stelle): 20.170 euro

Anzaldo Fulvio (Rapinese Sindaco): 76.711 euro

Bartulli Alessandra (Fratelli d'Italia): zero

Biondi Luca (Forza Italia): 7.490 euro

Borghi Claudio (Lega): 110.908 euro

Brenna Francesco (Insieme per Landriscina): 373.210 euro

Canova Elena (Forza Italia): zero

Cantaluppi Lorenzo (Fratelli d'Italia): 26.501 euro

Cenetiempo Enrico (Forza Italia): 45.347 euro

De Santis Sergio (Fratelli d'Italia): 86.922 euro

Del Prete Sabrina (Insieme per Landriscina): 17.109 euro

Fanetti Stefano (PD): 3.579 euro

Ferretti Matteo (Fratelli d'Italia): 15.351 euro

Gervasoni Davide (Forza Italia): 37.614 euro

Guarisco Gabriele (PD): 31.168 euro

Lissi Patrizia (PD): 31.568 euro

Magatti Bruno (Civitas): 30.324 euro

Mantovani Ada (gruppo misto): 34.468 euro

Martinelli Paolo (Rapinese Sindaco): 63.131 euro

Minghetti Barbara (Svolta Civica): 65.363 euro

Molteni Alessandro (Lega): 39.814

Nessi Vittorio (Svolta Civica): 165.811 euro

Noseda Ivan (Lega): 38.259 euro

Patera Antonella (Fratelli d'Italia): 24.217

Rapinese Alessandro (Rapinese Sindaco): 66.326 euro

Traglio Maurizio (Svolta Civica): 176.490 euro

Torresani Pierangela (Lega): 37.690 euro

Tufano Antonio (Gruppo Misto): 2.212 euro

Valeri Andrea (Lega): 4.248 euro