Rapporto Intersos 2017: a Como intercettati oltre 1000 minori stranieri non accompagnati

Il rapporto 2017 sui minori stranieri non accompagnati lungo il confine italiano, appena pubblicato da Intersos, organizzazione umanitaria italiana in prima linea nelle emergenze umanitarie che soccorre e aiuta persone vittime di guerre, violenze e disastri naturali, ha messo in rilievo anche i numeri che riguardano Como.

Negli ultimi anni Intersos ha ampliato gli interventi dedicati all’accoglienza e all’assistenza dei minori stranieri non accompagnati transitanti in Italia o usciti dai canali dell’accoglienza ufficiale. Sono quindi sorti in collaborazione con Unicef, dal marzo del 2017, gli interventi di Como e Ventimiglia, alla luce del particolare incremento dei flussi nelle rispettive zone frontaliere, col conseguente inasprimento dei controlli di frontiera da parte degli Stati confinanti e un sempre maggiore numero di persone respinte in Italia costrette a confrontarsi con una logorante situazione di stallo e priva di prospettive.

I progetti a Como e Ventimiglia sono rivolti a facilitare la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati intercettati, 1070 a Como e 1418 a Ventimiglia, attraverso l’informativa, il supporto e l’assistenza legale. Tramite la collaborazione con le realtà presenti sul territorio e le istituzioni di riferimento vengono attivati, ove possibile, percorsi ad hoc per i MSNA, a partire dall’accesso alla procedura per la richiesta di protezione internazionale fino all’inserimento nelle strutture di seconda accoglienza.

Grazie al sostegno di Open Society Foundation, è stato effettuato, da agosto a ottobre del 2017, un monitoraggio sulle condizioni dei minori stranieri non accompagnati lungo l’arco del confine settentrionale italiano. Questo report è il frutto dell’attività di monitoraggio appena richiamata. La ricerca è stata condotta in raccordo con gli interventi sopra descritti, avvalendosi del materiale raccolto tramite le attività intraprese, costituito principalmente da interviste effettuate direttamente con i minori a Roma, Como e Ventimiglia e dalle informazioni assicurate dal dialogo costante con le istituzioni e le realtà della società civile operanti nel settore. Nelle località dove non è stabilmente presente un’equipe Intersos la ricerca è stata effettuata attraverso visite di monitoraggio, interviste con i migranti, incontri con le autorità coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio e potendo contare su una stabile cooperazione con le associazioni attive sui territori.

La Lombardia è la regione che ospita il maggior numero di stranieri e sono in aumento anche i ricongiungimenti familiari. Sei extracomunitari su dieci hanno un permesso di soggiorno di lungo periodo. Gli irregolari sono tra il 6% e l’8%. Gli stranieri in provincia di Como sfiorano quota 50.000. Il rapporto, nelle sue molte e dettagliate pagine, sottolinea anche le diverse lacune a Como in tema di accoglienza.