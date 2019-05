Senzatetto e volontari puliscono il portico di San Francesco, Como Accoglie: "No all'indifferenza"

Senzatetto e volontari di Como Accoglie insieme per pulire il portico dell'ex Chiesa di San Francesco e gli ingressi del mercato coperto, rifugio notturno di tante persone senza fissa dimora in città.

Come annunciato in un comunicato dell'associazione in cui veniva sollecita una risposta a questa situazione da parte delle istituzioni, giovedì 30 maggio 2019 alle 6.30 volontari e clochard si sono ritrovati armati di secchi e spazzoloni per ripulire la zona.

"Il disagio per i commercianti e abitanti della zona, che la condizione di prossimità con i senzatetto crea, è evidente e innegabile - scrive Como Accoglie in una nota- subiscono anche loro gli effetti della drammatica condizione delle persone che vivono per strada.

Tra le tante criticità l’assenza di servizi igienici - quelli comunali presenti al mercato sono aperti per un paio di ore al giorno - è privazione pesante per i senzatetto con fastidiose conseguenze per gli abitanti quartiere.

Per questa ragione gli “ospiti” di San Francesco e i volontari di ComoAccoglie - conclude il comunicato- si sono attivati con questo piccolo gesto - la pulizia delle aree d’ingresso al mercato e dei portici di San Francesco - dal grande valore simbolico".

Resta alta in città l'attenzione sul tema dell'accoglienza, dopo le polemiche delle scorse settimane sulla necessità o meno di un dormitorio permanente, dopo la chiusura dell'emergenza freddo. Una richiesta su cui era arrivata netta la risposta dell'assessore alle Politiche Sociali Alessandra Locatelli.