Protesta di Como ai comaschi ai giardini a lago: video

Una protesta contro gli episodi di violenza e degrado ai giardini a lago: è quella organizzata dal gruppo Como ai comaschi per venerdì 8 giugno 2018 che si è riunito in largo Borgonovo per un presidio itinerante per manifestare contro gli episodi di violenza, degrado e spaccio di droga che affliggono la zona, spesso causati da stranieri.

Toni accesi alla manifestazione, come si sente nele video. L'invito alla protesta è stato diffuso tramite la pagina facebook del gruppo nei giorni scorsi: "Siamo stufi -si legge- di questi bollettini di guerra quotidiani fatti di risse, accoltellamenti, bivacchi, furti, pestaggi, spaccio di droga...vogliamo vivere serenamente Como ed i nostri giardini!!!".