Primarie del PD, i seggi dove votare a Como e provincia

Domenica 3 marzo 2019, in tutta Italia, si terranno le primarie per l'elezione del nuovo Segretario nazionale del PD. A Como e provincia sarà possibile votare dalle 8 alle 20. I candidati sono Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. Qui di seguito l'elenco dei seggi in cui si può votare.

Come si vota: info utili

Per votare alle primarie del PD bisogna avere cpompiuto 16 anni entro il 3 marzo. Bisogna recarsi al seggio muniti di carta di documento di identità, tessera elettorale e 2 euro di contributo di organizzazione.

Seggi a Como città

Como Albate Cascina Massee - Via Sant'Antonino 4

Como Centro Centro Civico - Via Achille Grandi 21

Como Centro Centro Civico - Via Collegio dei Dottori 9

Como Lora Salone Centro Civico - Via di Lora 22

Como Rebbio c/o Cooperativa Il Seme - Via Varesina 103

Como Monteolimpino Centro Civico - Via Bellinzona 147

Como Sagnino Centro Civico – Via Segantini 2

Seggi in provincia

Albavilla: Biblioteca Comunale - Via Ballabio 27

Appiano Gentile: Sala Vecchio Municipio - P.zza Libertà

Bellagio: Ex Biblioteca - Via Garibaldi 2

Bregnano: Sede Circolo PD - Piazza IV Novembre 1

Brenna: Ex Asilo - Via Osculati 1

Bulgarograsso: Sede Circolo PD - Via Carducci, 8/B

Cabiate: Municipio Sala Consiliare - Via A. Grandi 1

Cadorago: Atrio Sala Civica - Piazza Elio Zampiero

Cantù: Sede Circolo PD - Via Ettore Brambilla 3

Cantù Mirabello: Circolo Arci di Mirabello - Via Tiziano 5

Canzo: Società Operaia Mutuo Soccorso/ex Biblioteca - Via Chiesa

Carate Urio: Ex Scuole Elementari - Via Regina Vecchia

Carbonate: Biblioteca Comunale - Piazza Santa Maria Assunta

Casnate con Bernate: Associazione Sportiva Bernatese - Via Contrada Grande 1

Centro Valle Intelvi: Biblioteca Comunità Montana - Via Roma 9 - Località San Fedele Intelvi

Cermenate: Ex Biblioteca - Via Garibaldi 5

Cernobbio: Sala Civica Comunale "Cernobbio 2000" - Via Matteotti

Cirimido: Centro Pensionati - Via XX Settembre 4

Cucciago: Corte Pedroni ex Bar Angolo - Via XX Settembre 6

Dongo: Ex Caserma Guardia di Finanza - Largo Falk 2

Erba: Sala Isacchi di Casa Prina – Piazza Prina 1

Figino Serenza: Associazione Terza Età - Via Colombo 3

Fino Mornasco: Polo Civico di Socco - Via Indipendenza 2

Guanzate: Sede Circolo PD - Via Landriani, 17

Inverigo: Sala Bibloteca – Via Carlo Bianchi

Lipomo: Sala Consiliare - Via Cantaluppi 294

Locate Varesino: Sala Palestra Scuole Elementari - Piazzale Don Augusto Gianola

Lomazzo: Sala Colmegna - Piazza Volta, 1

Lurate Caccivio: Municipio - Via XX Settembre 16

Mariano Comense: Sede Circolo PD - Piazza Del Curto 5

Maslianico: Sede Circolo PD (sopra la farmacia) Via XX Settembre 37

Moltrasio: Sala Civica - Piazza Chiesa Parrocchiale

Mozzate: Centro Civico - Via Santa Maria, 9

Olgiate Comasco: Municipio Sala del Consiglio - Piazza Volta 1

Pognana Lario: Palestra Comunale - Via Don Paolo Bernasconi 1

Porlezza Centro Civico - Via G.Garibaldi 81

Rovellasca: Casa della Comunità - Ex Scuola Milite Ignoto - P.za Risorgimento 14

Rovello Porro: Centro Civico - Piazza Porro 19

S. Fermo della Battaglia: Villa Imbonati - Via H. Dunant - Località Cavallasca

Senna Comasco: Centro Civico - Via Roma 46

Solbiate con Cagno: Sala Consiliare Municipio di Solbiate - Piazza 4 Novembre 5

Tavernerio: Centro Civico Rosario Livatino - Via Risorgimento 21

Tremezzina: Ex Municipio Tremezzo - Via P. Peduzzi 6

Turate: Atrio Biblioteca Civica - Via Tinelli 8

Uggiate Trevano: Sala Civica presso Biblioteca - Via Garibaldi 12

Villa Guardia: Municipio - Via Varesina, 72

