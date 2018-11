Il Premier Conte "testimonial di nozze" sul Lago di Como

Un'accoglienza calorosa quella riservata nei giorni scorsi al premier Giuseppe Conte, in visita ufficiale in India. Un territorio enorme di cui si parla spesso in città: vuoi per le riprese cinematografiche indiane che hanno spesso privilegiato la città e il Lago di Como, vuoi per la recente festa di fidanzamento a Villa Olmo tra Isha Ambani e Anand Piramal, vuoi soprattutto perchè tra pochi giorni la coppia più famosa di Bollywood, quella composta dagli attori Deepika Padukone e Ranveer Singh.

Inevitabile quindi per i media locali una domanda a Conte su questo matrimonio - atteso a metà novembre a Villa della Balbianello in Tremezzina - di cui in India si parla tutto i giorni da mesi. Il premier, che si è particolarmente speso in questo viaggio a difendere il sistema Italia incoraggiando gli investitori a investire nel nostro Paese, ha così risposto al quotidiano India Today: "L'Italia è sempre stata una destinazione straordinaria. La nostra cultura millenaria, il senso dell'ospitalità, i paesaggi mozzafiato, la moda, il design, il cinema e la gastronomia sono solo alcuni dei molti potenti fattori in grado di magnetizzare e divertire i visitatori di tutto il mondo. Sono sicuro che anche le celebrità di Bollywood condividono le mie opinioni e si sono innamorate dei nostri borghi così ricchi di tradizioni radicate, delle nostre città uniche e vivaci, rese ancora più preziose dal calore e dai sorrisi accoglienti di chi ci abita, e delle nostre montagne così similio alla catena himalayana. Quindi, chi non vuole celebrare uno dei giorni migliori della loro vita in uno scenario così paradisiaco?".

D'altronte come dargli torto se nello specifico caso delle due star del cinema, non solo indiano, il quadro del loro sì è immerso in una cornice come quella mozzafiato di Villa del Balbianello, il bene Fai più visitato d'Italia e dove anno si celerano oltre 100 matrimoni.