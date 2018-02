La pizza a 5 stelle? A Como la serve Gianluigi Paragone

Verrebbe da dire che la pizza a 5 stelle non ha paragone. Se non fosse che a servirla ai tavoli del Birrificio di Como ci sarà Gianluigi Paragone - ex direttore della Padania e poi conduttore del talk show La Gabbia su La7 - candidato alla Camera con il Movimento 5 Stelle. Nell’ottica di promuovere e far conoscere il programma del Movimento in vista delle prossime elezioni Nazionali e Regionali, venerdì 16 febbraio 2018, alle 20:30, al Birrificio di via Pasquale Paoli n. 3, si terrà infatti una serata in cui saranno proprio i portavoce candidati a servire la pizza agli intervenuti.

Insieme a Paragone, parteciperanno e serviranno ai tavoli l'europarlamentare Marco Valli, i candidati al Parlamento Paola Macchi, Elena Alquati, Elisa Nicotra, Giovanni Currò, Carmelina "Lina" Pisanello e i candidati alla Regione Lombardia Maria Colomo, Raffaele Erba, Sonia Corrado, Luigi Azzinnaro, Rosina "Rosy" Genduso, Cesare Adinolfi.