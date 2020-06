Piscina di viale Geno, Rapinese durissimo: "Pallanuoto Como non poteva neanche partecipare al bando"

Il consigliere di opposizione Alessandro Rapinese ha fatto un lungo e duro intervento ieri davanti all'amministrazione comunale, per riportare l'attenzione sulla questione del polo sportivo di Viale Geno. Il bando di gara per l'assegnazione del complesso è scaduto il 24 agosto 2018, cioè quasi due anni fa (668 giorni, specifica Rapinese). Secondo il consigliere di opposizione però la situazione poteva e doveva essere risolta già da principio perché soltanto Como Nuoto avrebbe i numeri per partecipare al bando. Snocciolando una serie di dati, il consigliere prende in esame le diverse stagioni sportive, arrivando secondo la sua analisi a dimostrare che Pallanuoto Como avrebbe gonfiato i numeri dei propri atleti agonisti per poter partecipare al bando. La rabbia del consigliere non si è indirizzata però principalmente alla società sportiva quanto all'amministrazione comunale e agli uffici competenti che non avrebbero fatto un lavoro adeguato, mancando di controllare il regolamento Fim con il quale era possibile comprendere quanti atleti per ogni stagione fossero segnalati nella domanda di partecipazione al bando come agonisti ma in realtà non lo fossero.

"Basterebbe la voglia di fare un po' di verifiche - ha attaccato Rapinese alzando il tono di voce - invece che fare a scaricabarile e far marcire questa città".

Più volte durante il suo intervento Rapinese ha poi ricordato la gravità giuridica di eventuali dichiarazioni mendaci della società sportiva e anche delle mancate verifiche da parte degli uffici comunali, qualora i suoi dati si rivelassero veritieri.

Sarà questa la spallata finale per arrivare a una soluzione riguardo alla questione viale Geno? Oppure le verifiche che ora si auspica l'amministrazione faccia, sollecitata alla fine della seduta un po' da tutte le parti politiche, rappresenteranno un ulteriore ostacolo alla soluzione definitiva?