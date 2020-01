Piscina di Muggiò chiusa: oggi il sit-in di protesta delle società sportive

La situzione non si sblocca, la piscina di Muggiò resta chiusa dallo scorso giugno 2019. I prossimi passi per Legnani, Fanetti, Lissi e Guarisco, consiglieri a Palazzo Cernezzi in quota Pd, sono chiari: “A questo punto, oltre a portare la questione con una mozione in consiglio comunale, lanceremo la raccolta firme anche cartacea e sosterremo il sit-in lanciato dalle società sportive”. La protesta organizzata da Pallanuoto Como e sostenuta anche da Como Nuoto si terrà oggi, mercoledì 8 gennaio, alle 19.15 a Muggiò nei pressi dell'impianto.

La petizione per la riapertura della piscina di Muggiò è stato il primo atto del artito democratico comasco verso la “vergogna” di una struttura olimpionica chiusa da fin troppo tempo e le firme raccolte finora sono state circa 600

“Una soddisfazione visto che è partita quasi in sordina e solo con il passaparola ha coinvolto oltre mezzo migliaio di persone in pochi giorni. Oltre tutto l’online non è ancora il metodo d’elezione per la raccolta firme”, ha commentato Tommaso Legnani, segretario cittadino del Pd.

Intanto, come detto, i consiglieri comunali Stefano Fanetti, Patrizia Lissi e Gabriele Guarisco, hanno annunciano la presentazione di una mozione: “L’assessore allo Sport Galli, a dicembre, aveva ipotizzato, o forse millantato, di risolvere il problema a breve, dicendo testualmente che prima della pausa natalizia avrebbero voluto chiudere la convenzione e magari riuscire a riaprire l’impianto agli sportivi per l’inizio dell’anno nuovo. Risultato? Non si è mosso nulla, quindi, con l’anno nuovo, siamo punto e a capo”.

Secondo i quattro dem, “il problema di fondo è che la Giunta non fa pianificazione e non fa manutenzione. Ma in generale è proprio vero che si disinteressa degli impianti sportivi, visto che, chi più, chi meno, sono tutti in pessime condizioni. È ovvio che ora ci vuole tempo per risolvere il problema, ma l’amministrazione Landriscina doveva pensarci un anno fa, quando sapeva che la convenzione con la Fin scadeva a giugno 2019”.