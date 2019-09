Como, Piazza Roma e Ticosa: il PD attacca la giunta Landriscina

Nuovo attacco dei consiglieri comaschi del Partito Democratico alla giunta guidata da Mario Landriscina. Al centro del dibattito politico sono ancora piazza Roma, il cui destino è ancora tutto da scrivere anche dopo il voto sull'addio ai bus turistici, e l'eterna incompiuta Ticosa.

“La maggioranza che governa Como rischia di cadere sulla gestione degli spazi in rapporto alla mobilità e al traffico - si legge nel comunicato di oggi a firma Gabriele Guarisco, Patrizia Lissi e Stefano Fanetti, consiglieri comunali del Pd. “Troppo complicato decidere del futuro di una piazza a ridosso del centro senza scontentare nessuno. Non parliamo nemmeno delle aree dismesse: appena se ne parla succede un putiferio”.

I dem, come detto, fanno riferimento al caso di piazza Roma, che sta tenendo banco già da giorni, e alla Ticosa, il cui destino non è così scontato, a quanto pare: “La piena riqualificazione di piazza Roma adesso è un auspicio di tutti – dicono i consiglieri Pd –. Ormai è assodato che anche la maggioranza del sindaco Landriscina, spostandosi finalmente sulle nostre posizioni, non ritiene più possibile riportarla a parcheggio. Resta il problema della presenza di bus turistici e degli autobus di linea”.

Per Guarisco, Lissi e Fanetti “la soluzione per gli autobus potrebbe essere in due percorsi che sono in itinere: la redazione del Piano generale del traffico urbano e il nuovo affidamento del servizio di trasporto pubblico. Non solo: che i bus evitino di transitare in piazza Roma potrebbe e dovrebbe essere considerato un elemento qualitativo da considerare nel momento in cui verrà affidato il nuovo appalto. Secondo i dem il Comune dovrebbe accordars con l'Agenzia del Tpl su questo aspetto.

Sulla Ticosa il discorso è diverso: "Meno facile - si legge ancora - ma soprattutto non solo legato alla questione del parcheggio, che è un’idea da valutare in attesa della riqualificazione complessiva, ma sul caso politico che si sta creando: è più che evidente la divergenza di vedute nella maggioranza di centrodestra circa le prospettive riferite al recupero. Ed è una divergenza che il documento in discussione in consiglio comunale mette ufficialmente nero su bianco".

"Al momento - concludono Guarisco, Lissi e Fanetti - l’amministrazione Landriscina su Ticosa non può assicurare nulla. Potrebbe davvero diventare il discrimine per capire se questa legislatura arriva fino alla fine della scadenza naturale oppure si ferma prima. I segnali, come si è visto mercoledì in occasione del voto sul bilancio consolidato comunale, indicano burrasca".