Forza Nuova, festa della famiglia "contro i gay" a Laglio: scatta la petizione contro l'omofobia

Infuria la polemica sul "Family Day" organizzato da Forza Nuova a Laglio per sabato 22 giugno 2019.

Dopo l'annuncio della manifestazione da parte dei consiglieri comunali forzanovisti del comune del Lario, famoso soprattutto per la residenza di George Clooney a Villa Oleandra, ecco la petizione lanciata su Change.org dall'Osservatorio Democratico sulle nuove destre.

La "Giornata della Famiglia"

Come si legge sul post pubblicato sulla pagina facebook di Forza Nuova Lario, la manifestazone è stata indetta " in difesa della famiglia tradizionale. In risposta allo svilimento della stessa con il dilagante e penoso spettacolo dei gay pride in tutta Italia di queste settimane, pagliacciate organizzate, volute e promosse da amministrazioni locali decadenti e sorde".

"Ogni bambino - prosegue il post- ha il diritto di nascere e crescere con una mamma e un papà, tutto il resto non è contemplato dal diritto né tanto meno dalla natura, ma artificio speculativo di ricche organizzazioni lgbt mondiali, che con la loro teoria gender cercano di distruggere ciò che Dio ha voluto".

La petizione su Change

Alla manifestazione risponde una petizione lanciata lunedì 10 giugno 2019 su Change.org dall'Osservatorio democratico sulle nuove destre per chiedere al sindaco di Laglio e al Prefetto di Como di vietare la Giornata della Famiglia.

Qui il testo della petizione