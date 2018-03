Petizione a Ponte Chiasso: 145 firme contro la corsia (e la fermata) dei bus

I residenti e i commercianti di Ponte Chiasso hanno preso una chiara e ferma posizione contro la corsia preferenziale degli autobus nel tratto compreso tra piazzale Anna Frank e la dogana e contro la fermata davanti ai civici 286-294. Intorno alle ore 11 una piccola delegazione composta da Vittorio Mottola (ex consigliere comunale) e da Luigi Livio (residente e commerciante di via Bellinzona) hanno protocollato a Palazzo Cernezzi una petizione con 145 firme che chiedono al soppressione della corsia, lo spostamento della fermata in piazzale Anna Frank, e la realizzazione di posteggi al posto dell'attuale fermata.

Al momento della consegna era presente anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Sergio De Santis, che oltre a dirsi disponibile a farsi portavoce delle istanze dei cittadini verso l'amministrazione comunale,

ha posto l'accento sulla necessità di ridare dignità al quartiere di Ponte Chiasso in quanto porta d'ingresso alla città, "così come era contemplato nel programma elettorale del centro destra".

