Blitz notturno: striscione contro il pedaggio della Pedemontana

“Pedemontana, dopo maggio, via il pedaggio ”, recita così lo striscione a firma CasaPound Italia apparso nelle vicinanze dell'ingresso della Pedemontana a Villaguardia.

Dopo che l'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia (ex assessore alle Infrastrutture) ha espresso forti dubbi sulla possibilità che venga rimosso il pedaggio per i comaschi che utilizzano la tangenziale di Como, molte forze politiche, soprattutto di opposizione, si sono fatte sentire con dure critiche. Del resto l'ex governatore Roberto Maroni più volte aveva promesso (o quasi) di eliminare il pedaggio per quei pochissimi chilometri di tangenziale.

Porta la firma di CasaPound il blitz notturno dello striscione appeso a un ponte nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2018. “E' con estrema sorpresa che apprendiamo le parole dell'assessore regionale Cattaneo, secondo cui la tangenziale di Como, appartenente alla rete Pedemontana, resterà a pagamento”, affermano gli esponenti del movimento politico in una nota stampa diffusa nella mattinata: “Soltanto pochi mesi fa Maroni annunciava l'accordo con Anas che era la premessa per rendere gratuite le tangenziali di Como e di Varese da giugno 2018. Invece, trascorse le elezioni, il centrodestra è sul punto di ritornare sui propri passi. Ci auguriamo che le parole di Cattaneo siano frutto di uno strafalcione personale e che la Giunta Fontana ribadisca l'impegno assunto dal predecessore altrimenti sarebbe l'ennesimo capitolo della tragicomica storia della Pedemontana, costata uno sproposito, tra le più care da fruire in Italia e per questo sottoutilizzata”.

“Sarà dura per molti, a Milano come a Roma - conclude CasaPound - ammettere le proprie colpe e cercare di rimediare; ma se non si interverrà al più presto e con decisione, nazionalizzando l'intera opera, il conto salato dei lombardi e degli italiani continuerà ad aumentare”.