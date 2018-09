A Villa Saporiti la mozione per riaprire il passaggio a livello di Grandate e togliere il pedaggio della Pedemontana

Eliminare il pedaggio della Pedemontana e riaprire, almeno temporaneamente, il passaggio a livello di Grandate. E' la duplice battaglia che il consigliere provinciale Dario Lucca prova a portare avanti con una mozione di indirizzo. Lucca ha scritto alla presidente della Provincia Maria Rita Livio chiedendole di inserire la discussione all'ordine del giorno di uno dei prossimi consigli provinciali.

Nello specifico il documento predisposto dal consigliere provinciale prende le mosse dalla constatazione che la chiusura del passaggio a livello della stazione di Grandate "ha provocato e provoca, soprattutto nelle ore di punta, uno scompiglio viabilistico in corrispondenza della Piana di Lazzago, a ridosso della Cintura urbana cittadina e nei pressi dell’entrata-uscita “Como Sud” della A9 di “Autostrade per l’Italia” oltre al mutato uso del territorio alla luce della nuova e futura grande distribuzione annunciata per il prossimo anno in via Cecilio e nelle aree limitrofe".

C'è poi il fattore pedaggio della tangenziale di Como che avrebbe influito notevolmente sulla reale funzionalità dell'opera viaria: "il costo elevato del pedaggio sul tratto della Tangenziale di Como nonché le difficoltà di pagamento con sistema “Free Flow”, hanno notevolmente scoraggiato l’utilizzo delle nuove infrastrutture viarie rendendo altresì inutili gli investimenti sostenuti senza migliorare la situazione viabilistica del nostro territorio".

Insimma, il documento prima di concludersicon la richiesta di una comparaziozne dei flussi viabilistici del passato con quelli attuali (in attesa di tale verifica si auspica la riapertura del passaggio a livello) arriva a definire "fallimentari" i risultati visibili della sperimentazione a distanza di oltre un anno dalla soppressione del passaggio a livello di Grandate.