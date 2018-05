Paratie, Regione ha presentato al Comune di Como le prime tavole di aggiornamento del nuovo lungolago

Novità da Palazzo Cernezzi su quello che resta il tema più scottante della città. Le prime tavole di aggiornamento del progetto delle paratie sono state infatte presentate da Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde al Comune di Como nell'incontro informale che si è tenuto nella mattinata del 10 maggio. All'incontro hanno partecipato l'Assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori, anche in rappresentanza dell'Assessore regionale al territorio, Urbanistica e Protezione Civile Pietro Foroni, l'Assessore Comunale alle Reti, Acque e Strade Vincenzo Bella, oltre al Direttore di Infrastrutture Lombarde Guido Bonomelli, accompagnato dal responsabile del Procedimento Ing. Alessandro Caloisi e dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Cirrelli, al Vice Direttore della DG regionale al Territorio e Protezione Civile Dario Fossati e al direttore della Unità di crisi regionale Paolo Baccolo.

L'incontro ha avuto lo scopo di informare l'Amministrazione comunale sul lavoro che dall'inizio dell'anno stanno svolgendo gli ingegneri di Infrastrutture Lombarde per aggiornare, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista delle modalità di gestione del cantiere, il progetto complessivo che permetterà, dopo lo svolgimento di una gara d'appalto, di completare definitivamente il cantiere delle paratie. Infatti, pur a fronte degli importanti lavori di riqualificazione e riapertura di tutto il lungolago che sono stati realizzati da Regione Lombardia e da Infrastrutture Lombarde nel corso del 2018, sono ancora presenti sul lungolago tratti su cui è necessario intervenire, così come altri in cui le opere sono state iniziate e non completate.

«Quello di oggi - dichiara l'Assessore regionale Massimo Sertori - è stato un incontro informale e interlocutorio, che ci è però servito per mettere meglio a fuoco i contenuti e le modalità dell'incontro istituzionale che avverrà nelle prossime settimane. In quella sede ufficialmente Regione Lombardia presenterà all'Amministrazione Comunale e alla città il percorso definitivo che permetterà di completare questa opera, così difficile e controversa, e che da troppo tempo sta impegnando il tratto più prezioso del lungolago di Como».

Le linee guida presentate da Infrastrutture Lombarde in questo incontro sono orientate a garantire la massima efficienza idraulica delle opere finalizzate alla difesa della Città di Como dalle esondazioni del lago, a completare il cantiere attraverso una rigorosa e attenta sistemazione architettonica superficiale dell'intera area, a semplificarne e asciugarne i contenuti in modo da ridurre il più possibile la durata e i costi del progetto. All'incontro ha fatto seguito un momento istituzionale dove i tecnici di Regione Lombardia e l'Assessore Massimo Sertori si sono confrontati sul tema delle paratie con il Sindaco Mario Landriscina, il Vicesindaco Alessandra Locatelli, i rappresentanti del territorio in Regione Lombardia: il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il sottosegretario Fabrizio Turba.