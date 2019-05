Sette mesi per cambiare un palo della luce a Tavernola

Sette mesi per cambiare un palo della luce. A ottobre 2018 il Comune di Como ha fatto rimuovere un palo della luce pericolante in via Tibaldi, in corripondenza dell'attraversamento pedonale davanti alla scuola materna di via Tibaldi. Solo adesso, a maggio 2019, sono iniziati i lavori per sostituirlo, non senza insistenza da parte del consigliere comunale di opposizione Paolo Martinelli che più volte ha esortato l'amministrazione a darsi da fare: "Sette mesi per iniziare a riposizionare un semplice palo della luce. L’amministrazione comunale di Como è questa.. io ci metto tutta la dedizione che devo alla mia città ma come potete leggere. Quanto tempo ci vuole per muovere l’elefantiaca burocrazia di cui siamo ostaggi? Però ogni volta che guardo il risultato penso che la più bella soddisfazione è’ l’aver fatto qualcosa per il bene comune"