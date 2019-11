Ospedali: in provincia di Como arrivano 8 milioni di euro da Regione Lombardia. Ecco dove finiranno

La giunta regionale ha deciso di assegnare quasi 8 milioni di euro alla ASST Lariana e nello specifico sono stati dati quasi 3 milioni di euro per i lavori di adeguamento alle normative antincendio e antisismiche dell’ospedale di Menaggio, 1 milione e 250 mila euro per la sostituzione di un impianto di risonanza magnetica nucleare ad alto campo all’Ospedale Sant’Anna di Como, 1 milione e 300 mila euro per innovare i sistemi informatici nelle strutture sanitarie dell’’ASST Lariana e infine 885mila euro per la sostituzione di apparecchiature a bassa e media tecnologia, ormai obsolete se non propriamente rotte, che incidono fortemente sulle liste d’attesa in tutte le strutture ospedaliere lariane.

Questi stanziamenti si aggiungono a quello di quasi 1 milione e mezzo, già approvato a giugno e destinato allo sviluppo dei piani aziendali della stessa ASST Lariana.

Secondo il presidente del Consiglio della Lombardia Alessandro Fermi: “La Regione ancora una volta conferma grande attenzione alla sanità lariana, garantendo le risorse necessarie per soddisfare le esigenze del nostro territorio. Potenziare e migliorare gli strumenti, le apparecchiature e le tecnologie a disposizione delle strutture, significa garantire servizi di qualità e soprattutto dare la possibilità ai medici e al personale sanitario di lavorare al meglio. Nel contempo è fondamentale garantire le risorse per avere ospedali che siano sempre sicuri e a norma, adatti a rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e ad accoglierli nel modo più confortevole possibile”.