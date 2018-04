Officina Como si presenta alla città

“Officina Como nasce dall’incontro di persone di buona volontà, dalla condivisione di valori che sembrano perduti, per aiutare Como a vivere il futuro - dice Paolo De Santis, presidente di Officina Como - e si offre come casa aperta alla partecipazione di tutti coloro che possono e vogliono dare un contributo di tempo, di pensiero e di energia alla nostra Città. L’intento è quello di collaborare - sul piano delle idee, dei progetti, delle cose da fare - con le Istituzioni, con la scuola, con il mondo economico e quello del lavoro, con quello della cultura e della conoscenza. E se “il problema”, come noi pensiamo, è la perdita dei nostri giovani, bisogna ripartire da lì".

Il progetto verrà presentato venerdì 20 aprile alle 18.30 presso La Cartiera in via Federico Piadeni 14 a Como.