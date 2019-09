Conoscere per deliberare, Officina Como fa scuola agli amministratori di domani

Il lavoro di Officina Como riprende, nello sforzo di contribuire a costruire una Como che guarda al proprio futuro, con un ciclo di incontri che hanno l’obiettivo di coinvolgere i giovani sui temi dell'amministrazione pubblica e della città.

"Occorre trasmettere conoscenza ed esperienza - afferma Paolo De Santis, presidente di Officina - ai più giovani che vorranno prendersi l'impegno di amministrare la città. Como già deve fare i conti con la perdita di molti ragazzi che cercano un futuro altrove, senza che ciò venga compensato da altri talenti. Proprio per questo il nostro progetto per la Ticosa voleva essere un polo capace di attirare giovani dal resto dell'Italia e dall'estero".

"Insieme a Giuseppe Cosenza - aggiunge De Santis - abbiamo organizzato un ciclo di 6 serate per spiegare – nelle sue linee principali – come si articola l’amministrazione pubblica ed in particolare con quali strumenti, con quali risorse una città come la nostra può venire amministrata, con uno sguardo ai grandi temi che hanno a che fare con il futuro di una cittadinanza".

"Per amministrare una città - afferma Cosenza - occorre avere una visione e non pensare solo all'oggi. Per fare ciò servono competenza e conoscenza, oltre alla consapevolezza che ogni scelta importante ricade sulla città per anni. Occorre poi avere la consapevolezza che ogni progetto deve essere supportato non solo sul piano finanziario ma anche su quello giuridico, altrimenti si perdono mesi a discutere del nulla. Le aree San Martino ed ex S.Anna sono esempi sui quali si può e si deve lavorare, le soluzioni esistono. Ma ci sono altri casi, che non cito, per i quali si è perso inutilmente tempo prezioso".

Di seguito è illustrato il programma degli incontri che avranno come titolo: "A Scuola di Amministrazione" e saranno tenuti in 6 lunedì consecutivi, a partire dal 14 ottobre fino al 18 novembre, dalle 20,30 alle 22,30, a Villa Sucota in via per Cernobbio.

Le serate saranno gratuite, a porte chiuse, riservate ai giovani che vorranno parteciparvi, interessati a conoscere meglio - attraverso illustrazioni e testimonianze - il funzionamento della Amministrazione Pubblica, in particolare a livello locale.

La speranza è che questa iniziativa possa rappresentare un seme capace di far crescere l’amore per la nostra città e la voglia di dedicarle - a qualunque titolo - un po’ del proprio tempo, di energie e di passione, tutte cose di cui c’è tanto bisogno.

Workshop: A Scuola di Pubblica Amministrazione

Come funziona una città

Villa Sucota – Fondazione Antonio Ratti

Via per Cernobbio 19, Como

14 ottobre ore 20.30

Como: Aspetti e momenti della sua storia

Relatori Alberto Longatti e Fabio Cani

21 ottobre ore 20.30

Il ruolo delle Istituzioni, l'etica e gli strumenti di tutela del cittadino

Relatori Ruggero Tumbiolo e Giuseppe Anzani

28 ottobre ore 20.30

Fare urbanistica: tra intenzioni, programmazione e realizzazione

Relatori Lorenzo Spallino e Giuseppe Cosenza

4 novembre ore 20.30

La gestione finanziaria e le opere pubbliche

Relatori Francesco Molteni e Matteo Accardi

11 novembre ore 20.30

La Città Pubblica

Il paesaggio dell’abitare e i luoghi del convivere: lo spazio pubblico, le strutture culturali, la scuola, lo sport

Relatori Angelo Monti ed Erasmo Figini

18 novembre ore 20.30

La mobilità e le infrastrutture: quotidianità e lungo periodo

Relatori Giuseppe Cosenza e Paolo De Santis