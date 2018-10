Protesta a Campione d'Italia, occupato il comune

Municipio di Campione d'Italia occupato: sale la tensione nell'enclave italiana dopo che i dipendenti del Casinò, chiuso dopo il fallimento dallo scorso 27 luglio, sono rimasti senza lavoro.



La protesta, annunciata sulla pagina facebook "Salviamo Campione", è stata messa in atto lunedì 1° ottobre 2018: come scrive Tio.ch, circa 200 le persone presenti alla manifestazione che da oltre 2 mesi non percepiscono lo stipendio e sono tornate a protestare, dopo le manifestazioni dei mesi scorsi, per far sentire la propria voce e chiedere risposte al commissario Zanzi, nominato dal Governo dopo le dimissioni del sindaco Salmoiraghi.

Un clima teso, tanto che per mantenere la calma sono intervenuti persino i carabinieri. Un clima sempre più caldo dopo che nei giorni scorsi è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 482 dipendenti del Casinò.

In giornata in programma anche un nuovo incontro tra sindacati e prefetto di Como, Ignazio Coccia.