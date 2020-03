Nuovo dormitorio di via Cadorna, Svolta Civica ringrazia il sindaco

In merito alla prossima apertura del nuovo dormitorio di via Cadorna, Svolta Civica comunica quanto segue: "Plaudiamo convinti alla notizia dell’allestimento di una sede di ASST Lariana quale nuovo dormitorio per i senzatetto della città. “Ringraziamo di cuore sindaco, assessore Negretti, Caritas e i partecipanti del Tavolo della grave marginalità, per aver trovato una soluzione che risponde oggi alla delicata situazione degli ospiti di “emergenza freddo”- commenta Barbara Minghetti, che aggiunge: “Crediamo sia una soluzione che possa dare una “casa” ai senzatetto, non soltanto per la notte, ma anche durante il giorno, e una serenità di gestione per i volontari. Ci auguriamo possa diventare definitiva”.

