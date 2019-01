Zingaretti a Como, verso le primarie: incontro al Teatro Nuovo di Rebbio

Il tour di Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, farà tappa a Como lunedì 28 gennaio 2019 alle ore 18.30 presso il Teatro Nuovo di Rebbio.

L’evento, organizzato dal Comitato Zingaretti di Como, vuole essere un momento aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere la proposta politica del candidato alla segreteria nazionale del PD Nicola Zingaretti; per ripartire, anche a Como dalle periferie, da Rebbio, con l’obiettivo di mettere 'prima le persone', come recita il titolo della sua mozione congressuale.

L’arrivo di Zingaretti a Como segna l’apertura della campagna delle Primarie aperte che si terranno il prossimo 3 marzo e giunge a pochi giorni dalla conclusione della prima fase del Congresso Dem, destinata ai soli iscritti, che a Como ha premiato la candidatura di Zingaretti.

In provincia di Como infatti l’indicazione è risultata abbastanza netta con la scelta del 44,9% dei tesserati PD a favore del candidato romano. “Un risultato interno molto positivo – fanno sapere i responsabili del Comitato Zingaretti di Como - che al di là dei numeri ci ha permesso di tornare a discutere di politica e di proposte concrete nella nostra comunità, aprendoci alle tante risorse ed energie presenti nel territorio comasco. Il Congresso e la candidatura di Nicola Zingaretti sono fondamentali per rilanciare il progetto del Partito Democratico che, imparando anche dall’esperienza e dagli errori del passato, lavori con nuovo slancio alla costruzione di un’alternativa a questa destra oggi al Governo del Paese. Abbiamo il dovere di lavorare per il futuro dell’Italia e dell’Europa, puntando su un modello di 'economia giusta' metta al centro la lotta alle diseguaglianze e la sostenibilità economia, ambientale e sociale dello sviluppo”.