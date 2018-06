Nicola Molteni sottosegretario al Ministero dell'Interno: l'investitura da Salvini a Como

Il deputato leghista canturino Nicola Molteni "promosso" a sottosegretario degli Interni dal neo ministro Matteo Salvini, in visita a Como venerdì 8 giugno 2018.

Salvini, in Prefettura a Como per incontrare gli autisti di Asf aggrediti da un gruppo di extracomunitari che volevano viaggiare senza biglietto, ha lasciato spazio alle domande dei cronisti. E a domanda diretta se ci sarà un posto per il comasco Molteni nel nuovo governo, Salvini ha risposto "Non posso anticipare la squadra di sottosegretari, ma mi piacerebbe che Molteni fosse un sottosegretario agli Interni“.

Ai microfoni di Quicomo Molteni "frena" in attesa di una notizia ufficiale: "La cosa mi fa particolarmente piacere - ha detto Molteni- ora sono presidente della commissione speciale e farò quello finchè è previsto che io faccia quello. Salvini vorrebbe che un comasco possa assumersi la responsabilità su alcuni temi importanti al governo - ha concluso- sarebbe una bella cosa".