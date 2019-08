Tornare in Comune dopo l'esperienza da ministro? Locatelli dice no, il sindaco non si sbilancia

Per il ministro alla Famiglia, la comasca Alessandra Locatelli, Palazzo Cernezzi non ha le porte girevoli: una volta lasciato l'incarico da assessore e vicesindaco per dedicarsi completamente all'esperienza di Governo non c'è possibilità che tporni indietro. A dichiararlo con fermezza è stata lei stessa in occasione dell'inaugurazione della Fiera del Libro in piazza Cavour. A domanda diretta, fianco a fianco con il sindaco Mario Landriscina, ha detto che "se dovesse terminare la mia esperienza da ministro non c'è possibilità che io torni a Como per ricoprire un ruolo in Comune. Non sarebbe neanche giusto nei confronti di altre persone costringerle a farsi da parte per permettermi di ritornare. Se dovesse formarsi un nuovo governo mi decicherò al centro per cento al mio ruolo da parlamentare".

La domanda - se fosse possibile un suo ritorno in Comune qualora non fosse più ministro - sebbene fosse rivolta sia a lei che al sindaco, non ha sortito una vera e propria risposta da Landriscina che ha guardato Locatelli lasciando che fosse lei ad esprimersi.