Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli in visita a Como

Visita ufficiale del ministro dell'Istruzione in città. Valeria Fedeli sarà a Como martedì 30 gennaio per una incontro al Conservatorio di via Cadorna. Nel prestigioso ateneo di Como incontrerà il Presidente Enzo Fiano, il personale docente, gli studenti e tutto il personale in servizio, oltre a un numero ristretto di invitati alla cerimonia.

La scaletta di massima del pomeriggio sarà così modulata:

ore 16:30

Tavola Rotonda di Preparazione alla giornata di convegno «Educare il talento» con la presenza di docenti del Conservatorio di Como e dei Direttori delle Scuole Convenzionate con il Conservatorio di Como, coordinata dal M° Bruno Raffaele Foti;

ore 19:00

Arrivo del Ministro, accoglienza e benvenuto in ingresso con performance di musica elettronica. A seguire breve visita in Conservatorio con esempi musicali;

ore 19:30

Interventi ufficiali e esempi musicali;

20:00 Conclusione della visita.