Confesercenti si mobilita nuovamente per il mercato coperto di Como

Nuova iniziativa di Confesercenti per il mercato di Como, da tempo al centro di alcune situazioni che ancora oggi non hanno trovato un riscontro da parte del Comune. "Como merita un mercato coperto al passo con i tempi e pulito costantemente. Per questo - afferma il presidente di Confesercenti Claudio Casartelli - avvieremo la campagna "Una cartolina per il mercato coperto di Como" e nelle giornate di martedì 25, giovedì 27 e sabato 29 settembre agli ingressi del mercato avvieremo una sottoscrizione tra i cittadini delle cartoline in cui vengono richiesti sei punti precisi di intervento. La cartoline potranno essere richieste e consegnate anche agli operatori del mercato tutti i giorni a partire da martedì: provvederemo poi a raccoglierle e a consegnarle al sindaco Mario Landriscina. La sottoscrizione può avvenire anche on-line sul sito di Confesercenti Como".

Questo il testo della cartolina e gli interventi richiesti.

Caro Signor Sindaco, siamo affezionati al nostro caro Mercato Coperto: lo consideriamo un patrimonio della città. Da anni il Mercato necessita di interventi non più rinviabili. Le chiedo cortesemente di avviare una campagna di valorizzazione e ristrutturazione partendo da:

1) Imbiancatura dei padiglioni

2) Bonifica piccioni

3) Ingressi automatizzati

4) Piano giornaliero di pulizia generale

5) Ristrutturazione e pulizia bagni

6) Affidamento in gestione del mercato ad un consorzio di operatori.