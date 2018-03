Protesta in Comune a Como: "incursione" dei genitori contro il nuovo servizio mense

Numerosi genitori hanno affollato la sala di Palazzo Cernezzi dove si è svolta alle 18 la connessione III che si occupa, tra l'altro dei servizi comunali come le mense scolastiche. Ed è proprio per protestare contro il servizio di riorganizzazione delle mense che decine di genitori hanno deciso di assistere alla commissione, sia per sensibilizzare i politici di Palazzo Cernezzi, sia per raccogliere le firme per una petizione finalizzata a chiedere al Comune di fare un passo indietro rispetto alla decisione di esternalizzare il servizio cucine delle mense.

Come hanno spiegato i sindacati a causa di tale decisione 47 dipendenti a tempo determinato del Comune di Como non verranno confermati e perderanno il lavoro. A questo si aggiunge la preoccupazione per la qualità del servizio erogato.

L'intervista a Matteo Mandressi, segreteria provinciale Cgil di Como.

