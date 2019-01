Maurizio Martina a San Fermo, crisi Canepa ed emergenza furti: "Più sicurezza ma no alle ronde"

Tappa in provincia di Como per Maurizio Martina, ex segretario del Partito Democratico e ora ricandidato alla guida del partito con lo slogan #fiancoafianco. Sabato 19 gennaio 2019 a San Fermo della Battaglia, nella Sala Polifunzionale del Teatro di via Lancini, Martina ha incontrato sostenitori e vertici lariani del PD per presentare il proprio programma e la propria idea di partito.

Ad attenderlo c'erano il segretario provinciale Federico Broggi, il consigliere regionale Angelo Orsenico e il coordinatore provinciale della Mozione Martina Tommaso Curro'. Presente anche il sindaco di San Fermo, Pierluigi Mascetti, e la ex presidente della Provincia Maria Rita Livio.

Allarme furti e sicurezza

Tanti i temi toccati da Martina con la stampa poco prima della conferenza. A partire dalla questione sicurezza, anche alla luce dell'emergenza furti che sta flagellando nelle ultime settimane tanti paesi della provincia di Como e in particolare proprio il comune che ha ospitato l'incontro, San Fermo e la sua frazione Cavallasca, dove i cittadini esasperati si sono organizzati in ronde per presidiare le strade contro i ladri.

Una soluzione che, però, non piace all'ex segretario del PD: "Bisogna dare alle forze dell’ordine la possibilità di fare bene il loro mestiere - ha affermato Martina- Il tema non può essere la sicurezza privata, cioè che ognuno si faccia sicurezza da sè, ma tutti insieme fare uno sforzo perché le reti della sicurezza dello Stato siano efficaci e certe. Bisogna fare uno sforzo di serietà per mettere nelle condizioni chi è chiamato a garantire per tutti la sicurezza e non farsi sicurezza da soli. Dove è prevalsa questa logica è prevalsa l'insicurezza".

Questione migranti

Poi la questione migranti, altrettanto calda in città: "Guardiamo i dati: col decreto Salvini nel giro di due anni rischiamo di avere 120 mila irregolari in più senza strutture che riescano a gestire questa situazione. Rischiamo di avere l’irregolarità in strada. Il tema è riorganizzare gli strumenti della gestione dell'accoglienza diffusa, nelle regole, con diritti e doveri chiari. Bisogna costruire un'alternativa alla propaganda che Salvini sta alimentando su questo tema".

Emergenza Canepa

Sul palco è stato invitato un rappresentate dei lavoratori della Canepa che ha raccontato le vicende della crisi aziendale chiedendo un impegno su questo fronte, ribadito anche da Broggi.

"Il caso Canepa - ha detto Martina- è un'esperienza concreta che dobbiamo avere davano tutti i giorni quando ragioniamo del ruolo che il PD deve sviluppare nel rapporto quotidiano con le persone che deve rappresentare. E' il dramma di chi rischia il posto. Non dobbiamo vendere fumo ma cercare soluzioni. Non facili soluzioni, ma cercando di essere prossimi a queste persone senza lasciarle sole. Pd che assolve la sua funzione stando all'altezza di questo tema de di questi bisogni. Voglio un partito che sviluppa questa capacità giorno dopo giorno, non solo quando i casi diventano eclatanti. Serve credibilità - ha continuato- Senza vendere fumo. Oggi siamo all'opposizione, possiamo metterci accanto a voi a insistere perché il governo tenga aperti i tavoli poi lo spazio che abbiamo è questo".

Partendo dalla valorizzazione dei giovani, Maurizio Martina con #fiancoafianco propone un riformismo radicale, un partito dell’uguaglianza, ecologista, europeista, che abbia a cuore il valore della democrazia e del lavoro. L'obiettivo è quello di creare un Partito Democratico unito e rinnovato, per lanciare un progetto più ampio che sia l’alternativa a Lega e 5 Stelle.