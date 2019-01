Comune di Como: il dirigente Maurizio Ghioldi confermato capo di gabinetto (temporaneo)

Un concorso per titoli concluso con la nomina di un capo di gabinetto - Filippo Scibelli - poi revocata; poi una querelle tutta interna (o quasi) a Palazzo Cernezzi che non ha portato a nulla. Da fine febbraio fino a inizio dicembre, nonostante l'esistenza di una graduatoria, non è stato nominato nessun capo di gabinetto (ruolo fiduciario) dal sindaco Mario Landriscina. Tant'è che fino a fine novembre l'incarico era stato affidato all'ex segretario Andrea Fiorella fino al suo trasferimento. Dopodiché Landriscina ha nominato Ghioldi fino a fine dicembre per poi riconfermarlo per altri sei mesi.