Barchette di carta nella fontana di piazza Grimoldi: marcia di Como Senza Frontiere per i migranti morti in mare

Una marcia per ricordare la tragedia dei migranti morti in mare: è quella organizzata nella serata di mercoledì 3 ottobre 2018 dall'associazione Como Senza Frontiere in piazza Grimoldi.

Una data non casuale, che coincide con l'anniversario della strage di Lampedusa del 2013, diventata nel 2016 Giornata Internazionale della Memoria e dell'Accoglienza: a simboleggiare quei drammatici viaggi in mare decine di barchette di carta che hanno galleggiato nella fontana della piazza. "Migrare per vivere, non per morire" lo slogan della manifestazione.

"Marciamo in piazza per denunciare questa strage taciuta -scrive Como Senza Frontiere nei volantini distribuiti durante la manifestazione- chiedere canali di mobilità sicuri e legali, dimostrare a tutti i dannati della terra la nostra vicinanza e complicità, invocare la fine delle politiche che alimentano disuguaglianza e conflitti nel mondo, esprimere la nostra solidarietà a Domenico Lucano, il sindaco di Riace, un uomo giusto arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".

Tra gli striscioni, infatti, campeggiava uno dedicato a Lucano con scritto "Riace non si arresta! La solidarietà non è reato".