L'assessore e le luminarie di Natale: "Ennesima strumentalizzazione politica"

L'assessore al Commercio del Comune di Como, Marco Butti, mette a tacere ogni polemica sul tema luminarie. Dopo le lamentele di alcuni commercianti, ma sopratutto dopo le dure critiche del PD, Butti rispedisce ogni accusa al mittente: "Mi spiace che anche le luminarie siano state occasione di plemica e strumentalizzazione poltica, ma penso che i numeri in termini di adesioni e vie coinvolte, oltre che la qualità dell'allestimento, siano la migliore risposata a queste polemiche".

In tutto sono stati 388 i commercianti che hanno aderito ai progetti di allestimento delle luminarie natalizie nel centro città, garantendo in questo modo che quasi tutte le vie venissero addobbate con luci e decorazioni. Quest'anno i filari sono costituiti ognuno da una grossa palla dorata e una palla decorativa verde con le luci. Le polemiche, come è noto, sono iniziate quando alcuni commercianti hanno fatto notare l'assenza di una data certa di installazione delle luminarie. In effetti mentre in moltissime città le luminarie sono state installate nel corso dell'ultima settimana di novembre, a Como sono state posizionate soltanto tra il 5 e il 6 dicembre. Il PD ha preso le mosse da questo ritardo per scagliarsi contro l'amministrazione. Ma come detto, Butti non ci sta e oltre a sottolineare la qualità del progetto e l'alta adesione da parte degli esercenti del centro, evidenzia un altro aspetto relativo alla sua gestione del settore Commercio: "Rivendico l'azione svolta dal mio settore e dal distretto urbano del commercio: in un anno e mezzo abbiamo radicalmente cambiato, e in meglio, i rapporti con le vie e con le associazioni di categoria. Ogni critica di questi ultimi giorni è puramente pretestuosa".