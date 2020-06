Di Maio alla dogana di Brogeda: "Riapertura con la Svizzera, importante per il turismo"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio all'indomani della riapertura dei confini con la Svizzera ha incontrato il suo omologo elvetico, Ignazio Cassis, presso la dogana di Brogeda-Chiasso, uno dei valichi turistici più trafficati tra i due Paesi. Non è un caso che Di Maio, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha proprio messo l'accento prima di tutto sull'importanza della riapertura dei valichi proprio dal punto di vista turistico: "Eccoci al valico di Brogeda-Chiasso, il confine tra Italia e Svizzera è regolarmente aperto. Per il nostro turismo la riapertura con la Svizzera è un fattore molto importante, nel periodo estivo infatti sono davvero tanti i cittadini svizzeri che scelgono l’Italia per trascorrere le proprie vacanze.

