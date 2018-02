Liberi e Uguali chiude la Campagna elettorale per il Parlamento con Anna Falcone, vice presidente del Comitato nazionale per il NO al Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, capolista alla Camera nel collegio plurinominale di Como, Lecco, Sondrio, a Como il 28 febbraio alle 21 per l’iniziativa Diritti e futuro allo Spazio Parini di via Parini 6. All'iniziativa interverrà Tino Magni, capolista al Senato della Repubblica, nel collegio plurinominale di Como, Lecco, Sondrio, Varese. Parteciperanno i candidati e le candidate di Liberi e Uguali alle elezioni nazionali e regionali.

Anna Falcone, avvocata cassazionista, esperta in diritto amministrativo, diritto costituzionale e tutela internazionale dei diritti umani.

Ha maturato una specifica esperienza in questioni di costituzionalità, contenzioso elettorale, tutela giurisdizionale di diritti politici ed associativi, enti pubblici, società partecipate, classaction, diritto sanitario. È stata membro di autorevoli collegi difensivi che hanno patrocinato con successo davanti alla Corte Costituzionale e alle maggiori giurisdizioni italiane ed europee. È stata audita più volte presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati quale esperta sulle proposte di legge in materia elettorale, sulla riforma costituzionale e sulla disciplina in materia di partiti politici. Collabora come consulente giuridico con istituzioni pubbliche e gruppi politici, a livello sia nazionale che locale, per la redazione di proposte di legge, statuti, regolamenti, atti normativi in genere.

Dottore di ricerca in Biodiritto e già docente universitario e assegnista di ricerca in Diritto dell’Assistenza sociale e materie giuspubblicistiche presso l’Università della Calabria. Docente in master e corsi di formazione superiori. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di rilievo nazionale ed europeo.

È autrice di tre monografie e varie pubblicazioni in materia di diritti politici, sistemi elettorali, partiti politici, pari opportunità, biodiritto, brevetti biotech. In tali ambiti, è stata relatrice in convegni giuridici di rilievo nazionale ed europeo. È membro di diverse associazioni a tutela dei diritti umani, comitati scientifici e comitati di redazione di primarie riviste giuridiche nazionali. È responsabile del settore “governance pubblica e democrazia partecipativa” dell’associazione“AEQUA – Equità ed efficienza nella Pubblica Amministrazione”.