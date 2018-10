Da Magreglio la lettera che "boicotta" le elezioni provinciali

Tre consiglieri del Comune di Magreglio hanno scritto una lettera indirizzata ai loro colleghi di altri Comuni della provincia e ai sindaci affinché si astengano dal voto del 31 ottobre per le elezioni provinciali. Paolo Ceruti, Donatella Selvini e Antonio Terragni vorrebbero "boicottare" le elezioni in segno di protesta contro la legge Del Rio che ha abolito il voto popolare per esprimere il vertice e gli amministratori delle Province. Ecco il testo della lettera:

Il 31 ottobre, Consiglieri Comunali e Sindaci sono chiamati a eleggere, con voto ponderato (non una testa un voto),il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Como. Tutto questo avviene perché la cosiddetta legge Del Rio che ha sminuito le Amministrazioni Provinciali, nella presunzione della loro eliminazione, prevede elezioni di secondo grado con il solo voto di Consiglieri Comunali e Sindaci.

Ancora una volta, i cittadini sono eliminati come elettori e ciò è ancora, se possibile più grave, dal momento che gli stessi si sono pronunciati per il mantenimento delle Amministrazioni Provinciali quali Enti a valenza costituzionale, bocciando la “riforma” al referendum confermativo con oltre il 68 % dei voti espressi. Invitiamo quindi Consiglieri Comunali e Sindaci a rispettare la volontà dei propri cittadini che nella nostra Provincia, in tutti i Comuni, tranne uno, si sono espressi in questa direzione, astenendosi dal voto per far sì che, a fronte di una così importante protesta, le Amministrazioni Provinciali possano, come è dovuto dal loro esser Enti a valenza costituzionale, vedere eletti i propri Organi (Consiglio e Presidenti) dai Cittadini e messe in grado di potere ritornare a offrire servizi alle comunità e protezione ai territori.