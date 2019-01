Lega in piazza a sostegno del decreto sicurezza. Molteni: "Si vedono già i primi effetti positivi"

Nicola Molteni, parlamentare comasco della Lega nonché sottosegretario al Ministero dell'Interno, ha partecipato al presidio del Carroccio in via Boldoni organizzato per sostenere l'attività di governo e in particolare quella del vicepremier Matteo Salvini e il "suo" decreto sicurezza. Secondo Molteni gli effetti di tale decreto si stanno già vedendo: "E' già iniziato un piano per rinforzare gli organici delle forze dell'ordine con 140 uomini in più nel nostro territorio". In particolare Molteni ha parlato della situazione dell'escalation di furti a San Fermo della Battaglia: "Il paese già da giovedì è battuto palmo a palmo dalle forze dell'ordine".

Guarda l'intervista a Nicola Molteni

In piazza davanti al gazebo della Lega c'erano anche altri esponenti di spicco e militanti, come il vicesindaco e parlamentare Alessandra Locatelli (donna forte della Lega a Como), il consigliere comunale Fabrizio Turba e il consigliere comunale Andrea Valeri. Proprio nel momento in cui Molteni e gli altri presenziavano al gazebo, in Largo Miglio il centrosinistra comasco era riunito per una conferenza stampa contro il governo.