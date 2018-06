Lavori fatti male sulle strade di Como: "Il Comune pubblichi sul sito le foto del prima e dopo i rappezzi"

Rappezzi fatti male, tubi o cavi posati o riparati e poi coperti alla bell'e meglio, senza un ripristino accurato del manto stradale.

E' quanto denunciato in consiglio comunale a Como con una mozione dal consigliere Paolo Martinelli (lista Rapinese Sindaco). Segnalazioni arrivate anche più volte alla nostra redazione da parte dei cittadini.

Mozione con cui il consiglio comunale impegna sindaco e giunta a pubblicare in un'apposita sezione del sito internet del comune di Como le foto del prima e del dopo di ogni intervento effettuato sugli asfalti cittadini comunali. "Nessuno accetterebbe di avere in casa propria, magari proprio in salotto, un rappezzo fatto male del pavimento - ha detto Martinelli- Questa iniziativa potrebbe segnare finalmente un punto di svolta responsabilizzando tutti, dall'amministrazione alle ditte e ai privati, affinché i lavori vengano eseguiti a regola d'arte dopo che si è intervenuti spaccando asfalti e pavimentazioni delle nostre strade"