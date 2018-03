Un lasciapassare per la biblioteca di Como: idea contro clochard e ubriachi

Una lasciapassare per potere accedere alla biblioteca di Como, in piazzale Venosto Lucati (nel cuore del centro storico). L'idea arriva da Alessandro Rapinese, esponente dell'opposizione a Palazzo Cernezzi. Il consigliere comunale, candidato sinbdaco alle scorse elezioni, ha predisposto una mozione da sottoporre alla discussione e al voto dell'aula. Con questo documento Rapinese, partendo dalla premessa che "la biblioteca di Como è ormai un’estensione dei vari campi per (finti) profughi presenti in città e albergo diurno per disperati" chiede a sindaco e giunta di "preservare il decoro della biblioteca vientandone l’accesso, anche per il tramite di

lasciapassare, a coloro che la intendano solo come luogo di bivacco".

Rapinese annuncerà la presentazione della mozione nel corso di una delle prossime sedute consiliari. "La biblioteca è un luogo di cultura e non una struttura di accoglienza o comunità di recupero - ha anticpato Rapinese -. L'amministrazione ha il dovere di assicurare ai cittadini l'erogazione dei servizi per i quali pagano le tasse, come, appunto la biblioteca. Per dare ospitalità a chi ne ha bisogno esistono i servizi sociali e le strutture da essi dipendenti. Non è pensabile che gli spazi destinati alla lettura e allo studio vengano utilizzati da sbandati per stare al caldo in attesa, magari, che gli passi la sbronza. Chi è favorevole ad una biblioteca in queste condizioni dia il buon esempio, accolga nel proprio soggiorno qualche sbandato".