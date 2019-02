Giunta Landriscina, zero progetti per i fondi Cariplo

Il paradosso è inquietante: ci sono i soldi ma non ci sono idee. La questione è emblematica e oggi ha scatenato i vertici di Svolta Civica per Como. "È grave, anche se non ci sorprende - si legge nel comunictao - che l’amministrazione guidata da Mario Landriscina non abbia un solo progetto, nemmeno di modeste dimensioni, da candidare al bando per i fondi della Fondazione Cariplo. Ma, ancora più sconcertante è, stando alle parole virgolettate allo stesso Landriscina sul giornale La Provincia, che il sindaco, ancora una volta, scarichi ogni responsabilità dell’insuccesso sugli uffici del Comune, veri colpevoli, sentendo il primo cittadino, dell’immobilismo in cui versa Palazzo Cernezzi.

"Non è la prima volta - prosegue lo scritto a firma Minghetti, Traglio, Nessi - che ciò accade: davanti ad ogni débacle, e ormai ne contiamo molte, le colpe vengono sistematicamente affibbiate alla struttura municipale, mentre è evidente come nella giunta in carica non vi siano alcuna visione sulla città e alcuna capacità propositiva. Gli unici progetti in campo sono lasciti dell’amministrazione precedente, questo è un dato di fatto, e anche sul completamento delle opere avviate o progettate la giunta si è persa in mille distinguo e perdite di tempo.

"Spiace, a maggior ragione, che davanti a una proposta importante come quella avanzata da Officina Como sul recupero dell’area Ticosa, la giunta non voglia cogliere il valore di un’idea, pur perfettibile, che guarda al futuro della città e, in particolare, alle nuove generazioni".