L’Osservatorio democratico sulle nuove destre di Como contro "Studenti con le stellette"

Riceviamo e trasmettiamo la lettera arrivata alla nostra redazione da Fabrizio Baggi, il coordinatore provinciale dell’Osservatorio democratico sulle nuove destre. Il tema centrale è il progetto Studenti con le stellette, avvallato dal Comune di Como e, secondo Baggi, collaborante con la Città dei Balocchi.

Avevamo già affrontato in passato, in maniera molto critica, il tema della discutibile iniziativa Studenti con le stellette, avallata da alcune delle principali istituzioni comasche. Ma ciò che apprendiamo oggi ci sembra veramente troppo anche per Como. Abbiamo già avuto modo di esprimere tutta la nostra contrarietà nei confronti della decisione di alcuni dirigenti scolastici di permettere che l’educazione alla vita militare approdi all’interno degli istituti medio-superiori, mediante questa tipologia di attività extrascolastica, inserita in collaborazione con i coordinamenti della provincia di Como Bersaglieri e dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia e vogliamo richiamare con forza la nostra presa di posizione.

Ma oggi veniamo a sapere di un fatto che, a nostro avviso, è ancora più grave. Pare che la natalizia Città dei Balocchi si avvalga della collaborazione di questa associazione - che militarizza le studentesse e gli studenti - con il benestare del Comune di Como e del Consorzio Como Turistica, impegnando le ragazze e i ragazzi per una sorta di servizio d’ordine con il duplice risultato che delle ragazze e dei ragazzi giovani vengono da una parte avviati al tema della repressione e del militarismo e dall’altra messi a svolgere un servizio per il quale non hanno minimamente la preparazione, mettendo a grave rischio la propria e l’altrui incolumità.

Come Osservatorio democratico sulle nuove destre esprimiamo contrarietà e preoccupazione per questo tipo di iniziative che, anziché dare alle giovani generazioni gli strumenti per formare il proprio senso critico, sposta l’attenzione sul militarismo in una fase storica dove è evidente la necessità di pace.

Como, 03/12/2019

Fabrizio Baggi - Coordinatore Provinciale Osservatorio democratico sulle nuove destre.