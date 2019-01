Nicola Molteni, parlamentare comasco della Lega nonché sottosegretario al Ministero dell'Interno, ha partecipato al presidio del Carroccio in via Boldoni organizzato per sostenere l'attività di governo e in particolare quella del vicepremier Matteo Salvini e il "suo" decreto sicurezza. Secondo Molteni gli effetti di tale decreto si stanno già vedendo.