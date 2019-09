"Tante ore e soldi spesi per approvare mozioni, ma quante sono state davvero concretizzate?"

Quali mozioni approvate dal consiglio comunale di Como dall'inizio del mandato del sindaco Landriscina hanno avuto concreta attuazione? E' quanto chiede al sindaco Mario Landriscina il consigliere comunale Paolo Martinelli della lista Rapinese Sindaco nell'interrogazione depositata al Comune di Como venerdì 6 settembre.

"La gran parte del tempo delle discussioni in consiglio comunale - spiega il consigliere Martinelli -, e quindi anche dei costi della politica locale, viene dedicata alle mozioni. Si tratta di documenti che danno un indirizzo politico, quindi è interesse non solo di sindaco e consiglieri ma anche e soprattutto dei cittadini sapere quali mozioni abbiano avuto realmente un seguito concreto".

"Mi aspetto una risposta entro i prossimi 20 giorni, così come da regolamento - conclude Martinelli -. Finalmente capiremo se e quanto l'amministrazione Landriscina ascolta i gruppi consiliari".