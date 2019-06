Sicurezza, tavolo in Prefettura contro lo spaccio di droga nei boschi dell'Olgiatese

Si svolgerà venerdì 28 giugno 2019 in Prefettura a Como il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, dedicato al contrasto dello spaccio di droga nei boschi dell'olgiatese, del parco Pineta e parco del Lura. Numerosi i blitz delle forze dell'ordine in quelle zone.

“Bisogna immediatamente intervenire per contrastare e sradicare lo spaccio di droga nei boschi. Ne ho parlato con il Prefetto di Como e la prossima settimana, venerdì 28 giugno, in Prefettura ci sarà un Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, al quale parteciperò. Affronteremo il tema dello spaccio di sostanze stupefacenti e in generale il tema della criminalità nei boschi della provincia di Como”. Così il Sottosegretario Molteni a seguito della lettera del sindaco e di un comitato di cittadini residenti nei pressi dei boschi dello spaccio a Olgiate.

“Si farà il punto della situazione insieme ai rappresentanti delle Forze di polizia e alle Istituzioni locali con l’obiettivo di programmare una serie di interventi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto e alla repressione dei fenomeni criminali dello spaccio durante tutto il periodo estivo – continua Molteni - Lo spaccio va smantellato, i pusher arrestati, va ripristinata legalità e garantita sicurezza, consentendo ai cittadini di vivere serenamente il territorio. Interveniamo subito. Ringrazio Prefetto e Forze di polizia per il lavoro fatto sino ad oggi e per quello che faranno per contrastare un fenomeno criminale grave come lo spaccio. Riusciremo a riprendere i pezzi del territorio oggi in mano ai criminali!”.