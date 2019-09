Como, la celebrazione dell'impresa di Fiume scatena le polemiche

L'impresa di Fiume del 12 settembre 1919 fa ancora discutere dopo cento anni, anche a Como, dove un presidio di militanti lariani di Gioventù Nazionale capitanati dal consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi ha manifestato in via Fiume per celebrare il centenario dello storico evento.

"Fiume è resterà Italia - ha detto a megafono Cantaluppi - la nostra patria potrà forse fermarsi come confini al Friuli Venezia Giulia, ma le terre oltre Trieste, l'Istria e la Dalmazia sono italiane".

La rievocazione della battaglia di Fiume ha subito sortito reazioni da parte parte della sinistra comasca. Fabrizio Baggi (Rifondazione Comunista) e Sergio Tavecchio non hanno esitato a definire come "grottesca" la rievocazione dell’impresa fiumana aggiungendo che "la riproposizione di una rivendicazione della “italianità “ della città di Fiume suona oggi in modo tragicamente stonata e ridicola. Chi oggi ripropone le motivazioni dei legionari guidati da D‘Annunzio si schiera, consapevolmente, a favore di una sanguinosa azione che di fatto fu la prova generale per la presa di potere compiuta dai fascisti qualche anno dopo". Durissime le accuse: "Oggi rifarsi a quel passato e rivendicare l’annessione forzata di un territorio ai confini nazionali significa ignorare volutamente ciò che questo ha sempre comportato tutte le volte che si è riproposto: fare” pulizia etnica” in territori da sempre multiculturali ha portato a deportazioni, a massacri e a immani tragedie, annettere con la forza ha sempre avvantaggiato e coperto gli interessi affaristici delle classi dominanti e della grande finanza a danno delle popolazioni locali costrette ad una strumentale contrapposizione su “ base etnica” , appunto".