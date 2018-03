Hockey Como, atleti in consiglio comunale: chiedono un "vero" stadio del ghiaccio

Decine di atleti dell'Hockey Como si sono presentati in consiglio comunale per assistere, anche in segno di protesta nei confronti dell'amministrazione comunale, alla dichiarazione preliminare con la quale Alessandro Rapinese ha annunciato un'interrogazione relativa ai tempi con cui sono stai realizzati alcuni interventi di messa a norna e alla loro qualità.

Presenti nell'aula di Palazzo Cernezzi atleti giovanissimi e i più navigati della prima squadra. La società sportiva, infatti, chiede da tempo una vera e sostanziale riqualificazione dell'impianto. La vicenda ha assunto toni polemici quando l'Hochey Como ha fatto sapere di avere annullato il torneo "Gosetto" in programma a marzo a causa della mancanza delle autorizzazioni a occupare le tribune, visto che gli interventi necessari per renderle agibili per 99 persone non erano stati effettuati. In realtà pochi giorni dopo sono stati eseguiti ma ormai il torneo era statio annullato. L'assessore Marco Galli aveva replicato in modo netto alle accuse provenienti dalle società sportive che utilizzano lo stadio del ghiaccio.