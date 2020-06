Guarisco (PD): "Per colpa di Comocalor, da una settimana 400 comaschi senza acqua calda"

“Da quasi una settimana 400 persone di Albate sono senza acqua calda sanitaria, lo stesso problema c’è anche in via Montelungo”. A denunciarlo è Gabriele Guarisco, consigliere comunale del Partito Democratico di Como, che aggiunge: “Viene a mancare un servizio importantissimo, specie in un momento delicato per la salute di tutti come questo”. Alla base dell’intervento del politico, una domanda: Comocalor ha intenzione di risolvere questa situazione e i problemi di servizio che da mesi colpiscono in particolare la periferia Sud di Como? I consiglieri di minoranza sarebbero pronti a chiedere l’intervento della Protezione Civile.

“Qualsiasi fornitore di una qualsiasi utenza annuncia i lavori e le conseguenti interruzioni di servizio in anticipo e risolve il problema nel minor tempo possibile – continua Guarisco -, solo Comocalor apre il cantiere e centinaia di comaschi restano senza un servizio essenziale come l’acqua calda per una settimana intera: se l'installazione di scaldacqua elettrici provvisori per ovviare alle interruzioni non ha dato i risultati sperati, la società non può limitarsi a fare spallucce”. Il consigliere si fa poi portavoce dei racconti raccolti dal suo gruppo in questi giorni, racconti in cui molti cittadini dico di aver difficoltà anche solo a contattare l’azienda. “Forse – conclude Guarisco - visto che siamo arrivati quasi a termine concessione, è il caso si pensi attentamente a chi affidare la rete in futuro”.