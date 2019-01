Giuseppe Locandro nuovo segretario generale del Comune di Como

E' Giuseppe Locandro il nuovo segretario generale del Comune di Como che subentra ad Andrea Fiorella, nominato a settembre 2017 ma che ha lasciato l'incarico a dicembre 2018.

Locandro è stato scelto tra 31 candidati: tante le manifestazioni di interesse da parte di altrettanti segretari generali arrivate in seguito all'iter avviato per individuare la nuova figura.

"Si tratta di un numero considerevole - scrive Palazzo Cernezzi in una nota- e significativo dell'attenzione che viene dimostrata ancora una volta verso una città importante come la nostra. Le candidature sono risultate di ottimo profilo e la scelta quindi ha meritato grande attenzione e approfondimento".

Il Comune fa sapere che nella fase preventiva alla selezione si è proceduto con un'attenta e accurata valutazione di tutti i curricola pervenuti. In particolare è stata posta attenzione alle diverse e importanti esperienze maturate dai candidati nel corso della loro carriera professionale.

Tra i nominativi lunedì 21 gennaio 2019 il sindaco Mario Landriscina ha individuato con proprio decreto Giuseppe Locandro.

"Nell'augurare buon lavoro al nuovo segretario generale, una figura chiave nel funzionamento della complessa macchina amministrativa di una città come Como per dimensioni e rilievo - si legge ancora nella nota- il sindaco auspica un proficuo rapporto di collaborazione che possa rispondere alle necessità dei cittadini. Del dottor Locandro è stata apprezzata tra l'altro l'esperienza professionale di lungo corso, che contribuisce a valorizzare la sua figura rispetto al complesso incarico che è stato chiamato a ricoprire".

Chi è Giuseppe Locandro

Nato a Messina il 16 dicembre 1957, una laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Messina nel 1982 (votazione 110/110), ha conseguito l'abilitazione alla professione forense nel 1985. Iscritto al registro dei Revisori Legali, Mediatore civile e commerciale dal 2013, qualifica fascia A+ Albo Segretari Comunali e Provinciali dal 2013.

Attualmente titolare della segreteria generale del Comune di Vigevano è stato già segretario nei Comuni di Varedo (Mb), Tradate (Va), Busto Garolfo (Mi), Saronno (Va). E' dirigente settori Affari Generali ed avvocatura presso la città di Vigevano